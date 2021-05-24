Россельхознадзор разрешил томаты с еще 5 азербайджанских предприятий

Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов с пяти предприятий Азербайджана. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В нем говорится, что соответствующее решение было принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, которые были отобраны во время совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности АР.

В частности, томаты разрешено импортировать таким компаниям, как Мирзазаде Эльчин Яшар; ОАО СТС holdinq;

ООО Local garden; Гулиев Эльман Юсуф; Бабаев Гулмаммад Гамдулла.

В общей сложности поставлять томаты в Россию разрешено 131 азербайджанскому предприятию.