Россельхознадзор разрешил томаты с еще 5 азербайджанских предприятий
Россельхознадзор с завтрашнего дня разрешает ввоз в Россию томатов с пяти предприятий Азербайджана. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В нем говорится, что соответствующее решение было принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, которые были отобраны во время совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности АР.
В частности, томаты разрешено импортировать таким компаниям, как Мирзазаде Эльчин Яшар; ОАО СТС holdinq;
ООО Local garden; Гулиев Эльман Юсуф; Бабаев Гулмаммад Гамдулла.
В общей сложности поставлять томаты в Россию разрешено 131 азербайджанскому предприятию.
Вестник Кавказа
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