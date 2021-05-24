В Дагестане заработала первая на Кавказе компания малой авиации

В Дагестане заработало первое на Северном Кавказе предприятие малой авиации - компания "КЭМЗ-Авиа".

"ОАО "Концерн "КЭМЗ" запущена авиакомпания ООО "КЭМЗ-Авиа" на аэродроме общего назначения города Кизляр. Действующий парк состоит из четырех самолетов малой авиации. Авиакомпания предполагает на сегодняшний день работу по авиационному направлению: туристические маршруты, пассажироперевозки, развитие парашютного спорта, сельхозобработка, аэросъемка, лесопатрулирование, транспортные перевозки", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга Дагестана, передает "Это Кавказ".

Предприятие предоставляет услуги, связанные с грузовыми и пассажирскими перевозками, в туристических и медицинских целях. Максимальная высота полета самолетов составляет 3200 м, возможные маршруты полетов - Голотль, Гуниб, Мачада, Салта, Хунзах, Карата, Кумух.

На сегодняшний день "КЭМЗ-Авиа" - единственная авиакомпания малой авиации на Северном Кавказе, - добавили в министерстве.

