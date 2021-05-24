Жестокого убийцу застрелили при задержании в Костанайской области

Полицейский использовал табельное оружие во время задержания подозреваемого в убийстве в Костанайской области и застрелил его. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Примерно в 9:25 по местному времени в Сарыкольком районе в поселке Новое в частном доме пожилая женщина нашла убитой свою 31-летнюю дочь, передает "Алау".

Следственно-оперативная группа насчитала на теле женщины 23 ножевых ранения, в том числе и на руках, что может говорить о том, что она оказывала сопротивление.

Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался сосед жертвы, ранее судимый за совершение тяжкого преступления мужчина.

Полицейские опросили более 40 сельчан. Один из них рассказал, что видел в поле похожего мужчину, идущего в сторону лесопосадки.

Был объявлен план "Перехват", в ходе которого подозреваемого обнаружили в 40 км от поселка.

"Увидев полицейских, мужчина побежал в сторону вагончика, где находился пасечник. При задержании он оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских ножевое ранение. Сотрудники предложили сложить оружие и сдаться, после чего были сделаны предупредительные выстрелы в воздух. Однако подозреваемый проигнорировал предупреждения и продолжил нападать на стражей порядка с ножом", - рассказали в полиции.

Принимая во внимание угрозу жизни и здоровью гражданского лица и правоохранителей, при задержании стражи порядка применили табельное оружие. От полученных ранений подозреваемый скончался.