Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливне с градом

В ближайшие сутки на территории Карачаево-Черкесии ожидается ряд неблагоприятных погодных явлений, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"В период с 18:00 24 мая до конца дня 25 мая в отдельных районах республики прогнозируется сильный дождь и град. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы до 18 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В МЧС по республике порекомендовали населению быть бдительными и осторожными.