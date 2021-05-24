Главная » Новости

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливне с градом

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливне с градом

В ближайшие сутки на территории Карачаево-Черкесии ожидается ряд неблагоприятных погодных явлений, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

"В период с 18:00 24 мая до конца дня 25 мая в отдельных районах республики прогнозируется сильный дождь и град. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы до 18 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

В МЧС по республике порекомендовали населению быть бдительными и осторожными.

985 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!