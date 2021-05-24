Станет ли космос полем битвы?

В последние годы несколько крупных мировых держав активизировали попытки использования космоса в военных целях. Хотя создание оружия для использования в космосе долгое время было щекотливой темой, похоже, что теперь ситуация изменилась. На вопрос, может ли космос стать следующим полем битвы, отвечает Аero Time.

Милитаризация космоса

Споры о милитаризации космоса идут давно. Вспомните Вторую мировую войну и ракеты V2, которые нацистская Германия использовала против Британии. Это оружие было совместно разработано немецким инженером (и будущим заместителем администратора НАСА) Вернером фон Брауном, который позже стал известен как отец ракетостроения. По окончании войны две сверхдержавы, Соединенные Штаты и Советский Союз, потратили огромные суммы во время холодной войны, пытаясь развернуть военные технологии в космосе.

В 1967 году в разгар гонки за высадку на Луну Советский Союз, США и Великобритания подписали Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, известный как Договор по космосу. Это соглашение, позднее ратифицированное 110 странами, запрещает размещение ядерного оружия или любого другого вида оружия массового уничтожения на орбите Земли, в том числе на Луне или любом другом небесном теле или в космическом пространстве. Договор частично отвечал за то, чтобы орбита Земли оставалась свободной от любых конфликтов на протяжении более полувека. Согласно его принципам, космос доступен для всех стран без каких-либо национальных претензий.

Таким образом, использование космоса военными ограничивалось, по крайней мере на бумаге. Утверждалось, что военные спутники, запущенные в течение последних 50 лет, предназначались только для поддержания мира. Выход стран из проекта Международной космической станции положит конец одному из последних направлений международного космического сотрудничества. Россия уже объявила о запуске собственной космической станции. И вряд ли конкуренция ограничится научной областью.

Китай, который долгое время не участвовал в международном космическом сотрудничестве из-за опасений шпионажа, может стать следующим крупным военным игроком на орбите Земли. В апреле 2021 года Управление национальной разведки США опубликовало отчет, в котором предупредило о разработке Китаем нескольких видов оружия, способных поразить спутники США и их союзников. "Пекин работает над тем, чтобы соответствовать или превосходить возможности США в космосе, чтобы получить военные, экономические и другие преимущества, которые Вашингтон приобрел благодаря своему космическому лидерству", - говорится в документе. "Контркосмические операции будут неотъемлемой частью потенциальных военных кампаний НОАК (Народно-освободительная армия Китая), и у Китая есть средства противодействия космическому оружию, предназначенное для поражения спутников США и их союзников."

Возникновение новых подразделений

В июле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании космического командования в составе ВВС Франции, которое будет называться Воздушно-космическими силами. Задача нового подразделения - защитить космические ресурсы Франции от возникающих угроз. В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал Директиву 4 по космической политике, в соответствии с которой Космические силы стали шестым видом вооруженных сил США. В директиве говорилось о растущих космических возможностях "потенциальных противников" страны. Оба космических подразделения провели свои первые совместные учения под названием AsterX в марте 2020 года.

Япония также создала свой собственный отряд космических операций в 2020 году. На данный момент он состоит всего из 20 человек, а его миссия состоит лишь в обеспечении того, чтобы японские спутники не были повреждены космическим мусором или метеоритами. Тем не менее в ближайшие годы правительство планирует расширить штат и операционную деятельность.

Создание так называемых космических сил по всему миру открывает вполне реальную перспективу превращения космоса в новое поле битвы, поскольку мировые державы работают над сохранением своих стратегических интересов.