Противники ГЭС "Намахвани" перекрыли проспект в центре Тбилиси

Несколько сотен участников акции протеста против строительства гидроэлектростанции "Намахвани" сегодня перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Трансляцию митинга ведет "Первый канал" Грузинского общественного вещания.

"Мы переместимся к проспекту Руставели и перекроем его, пока власти не удовлетворят наши требования", - цитирует одного из организаторов протестов Варлам Голетиани ТАСС.

Перед тем, как перекрыть проспект Руставели, демонстранты прошли шествием по центральным улицам грузинской столицы.

Напомним, противники строительства ГЭС "Намахвани" проводят акции протеста в Тбилиси с воскресенья.