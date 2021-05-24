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Противники ГЭС "Намахвани" перекрыли проспект в центре Тбилиси

Противники ГЭС &quot;Намахвани&quot; перекрыли проспект в центре Тбилиси

Несколько сотен участников акции протеста против строительства гидроэлектростанции "Намахвани" сегодня перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Трансляцию митинга ведет "Первый канал" Грузинского общественного вещания.

"Мы переместимся к проспекту Руставели и перекроем его, пока власти не удовлетворят наши требования", - цитирует одного из организаторов протестов Варлам Голетиани ТАСС.

Перед тем, как перекрыть проспект Руставели, демонстранты прошли шествием по центральным улицам грузинской столицы.

Напомним, противники строительства ГЭС "Намахвани" проводят акции протеста в Тбилиси с воскресенья.

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