ДТП с 8 машинами унесло 5 жизней в Ташкентской области

Страшная автоавария произошла в Ангрене (Ташкентская область), такое сообщение распространила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В нем говорится, что в ДТП попали грузовик MAN и семь легковых машин: две Lacetti, Cobalt, Gentra, две Nexia-3 и Matiz.

Трагедия произошла сегодня утром на 184-м километре автодороги А-373 "Наманган - Ташкент". Большегруз ехал из Намангана в Ташкент. В какой-то момент его водитель потерял управление, и автомобиль опрокинулся, столкнувшись с другими машинами недалеко от железнодорожного переезда. От удара загорелся Lacetti.

В результате погибли пять человек, еще четверо были ранены, их госпитализировали, передает Sputnik Узбекистан.

Идет предварительное расследование.