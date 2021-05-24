Польша будет покупать турецкие ударные беспилотники

Турция впервые начнет поставлять свои ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в страну НАТО – Польшу, заявил сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, находящимся в Анкаре с официальным визитом.

"Мы входим в число 3-4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО - Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО", - заявил Эрдоган, передает РИА Новости.

Страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar, - ранее сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.