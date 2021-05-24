Латвия и Беларусь взаимно высылают послов

Латвия высылает посла и всех сотрудников белорусского посольства в ответ на требование Минска к главе и всем работникам диппредставительства республики покинуть Беларусь, заявил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

"Можем подтвердить, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Беларуси и ознакомлен с требованием белорусской стороны послу и всем сотрудникам посольства покинуть эту страну", - цитирует его ТАСС.

Чиновник пояснил, что в качестве ответа на это решение в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах РБ в этой стране, чтобы сообщить белорусской стороне об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов.

Бекерис добавил, что эти меры останутся в силе "до нормализации отношений между странами".

Как ранее рассказал глава МИД РБ Владимир Макей, его ведомство предложило послу Латвии и всем сотрудникам посольства уехать из Минска после оскорбления государственного флага Беларуси в Риге.

Напомним, флаг, вывешенный у одной из гостиниц в центре Риги, где живут приехавшие на ЧМ по хоккею национальные сборные, заменили на бело-красно-белый.