В Северной Осетии пойдет под суд чиновница, похитившая у льготников миллионы

В Северной Осетии осудят чиновницу, обвиняемую в хищении у льготников 21 млн рублей, - сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Занимая пост начальника отдела, чиновница находила подставных лиц из числа знакомых, ...которые должны были выступить якобы опекунами отдельной категории граждан, кому положены льготы на оплату электроэнергии, газа и водоснабжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Обвиняемая вносила ложные сведения, на основании которых на полученные ею обманным путем расчетные счета банковских карт поступали деньги.

Уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат" уже направлено в суд, - говорится в сообщении.