Салехи: Иран продолжает обогащать уран до 60%

Обогащение урана до 60% продолжается в Иране, заявил руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

"Мы продолжаем обогащение урана до 60%", - цитирует его телеканал Al Arabiya.

Глава ОАЭИ добавил, что в данный момент у Исламской Республики есть свыше 90 кг урана, обогащенного до уровня 20%.

Напомним, ранее власти ИРИ сообщили, что решение об обогащении урана до 60% на объекте в Натанзе стало ответом на диверсию Израиля на этом предприятии 11 апреля. Президент Ирана Хасан Рухани заверил, что обогащение будет вестись в мирных целях и под надзором МАГАТЭ.