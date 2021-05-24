Иран колеблет нефтяные цены

Вчера цены на нефть выросли, поскольку возникла потенциальная проблема с восстановлением ядерной сделки с Ираном 2015 года, благодаря которой страна могла бы увеличить поставки нефти. Кроме того, инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что перспективы высоких цен останутся неизменными даже при увеличении экспорта Ирана.

Reuters отмечает, что фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой июле выросли на 72 цента (на 1,1%) до $67,16 долларов за баррель, а июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали до $64,25 за баррель (на 67 центов или 1,1%).

Цены на нефть упали почти на 3% на прошлой неделе после того, как президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить санкции в отношении нефтяного, банковского и судоходного секторов страны.

"В последние месяцы добыча нефти в Иране росла, вероятно, в ожидании отмены санкций", - заявили аналитики ANZ в понедельник в аналитической записке.

Однако спикер иранского парламента заявил в воскресенье, что трехмесячное соглашение о наблюдении за ядерными объектами между Тегераном и МАГАТЭ истекло и подведомственной ООН организации будет закрыт доступ к некоторым из объектов.

Европейские дипломаты заявили на прошлой неделе, что неспособность договориться о продлении соглашения о мониторинге приведет к тому, что более широкие, непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном о возрождении ядерной сделки 2015 года окажутся под угрозой. Эти переговоры должны возобновиться в Вене на этой неделе.

Бывший президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из сделки в 2018 году и вновь ввел санкции. Аналитики Goldman Sachs считают, что даже при потенциальном возобновлении экспорта из Ирана потенциал более высоких цен на нефть остается неизменным из-за увеличения мирового спроса, вызванного реализуемыми программами по вакцинации.

"Даже в случае перезапуска в июле, мы оцениваем, что цены на Brent все равно достигнут $80 за баррель в четвертом квартале 2021 года. Если, как мы предполагаем, перезапуск произойдет в октябре, наш прогноз по-прежнему остается на уровне в $80 за баррель", - отметили аналитики.