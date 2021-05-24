Великобритания введет санкции против "Северного потока-2"?

Власти Великобритании могут ввести ограничения в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Ямал - Европа" после инцидента с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД страны Доминик Рааб в парламенте в ответ на вопрос главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата.

"Был упомянут "Северный поток" и другие возможности [для санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти", - цитирует слова дипломата ТАСС.

Тугендхат поинтересовался у главы Форин оффиса, готово ли правительство на "следующий шаг" в ответ на действия Минска, а именно - введение санкций против "Северного потока-2" и газопровода "Ямал - Европа", который, по словам депутата, служит источником финансирования для белорусского правительства, поскольку проходит через территорию республики.