Сердце пятигорского альпиниста не выдержало восхождения на Эльбрус

Накануне при восхождении на Эльбрус погиб альпинист, следователи Кабардино-Балкарии начали проверку, - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

"Группа из четырех человек накануне поднималась на гору. Один из участников почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К прибытию спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", - говорится в релизе ведомства, передает "АиФ-Ставрополье".

Группа альпинистов прибыла в Кабардино-Балкарию из Пятигорска, - сообщили в региональном главке МЧС России. У одного из них случился сердечный приступ, сегодня в 2:02 спасатели спустили его тело на поляну Азау и передали правоохранителям.