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Сердце пятигорского альпиниста не выдержало восхождения на Эльбрус

Сердце пятигорского альпиниста не выдержало восхождения на Эльбрус

Накануне при восхождении на Эльбрус погиб альпинист, следователи Кабардино-Балкарии начали проверку, - сообщает пресс-служба республиканского управления СКР. 

"Группа из четырех человек накануне поднималась на гору. Один из участников почувствовал недомогание. Его состояние стремительно ухудшалось. К прибытию спасателей он скончался. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинского исследования", - говорится в релизе ведомства, передает "АиФ-Ставрополье". 

Группа альпинистов прибыла в Кабардино-Балкарию из Пятигорска, - сообщили в региональном главке МЧС России. У одного из них случился сердечный приступ, сегодня в 2:02 спасатели спустили его тело на поляну Азау и передали правоохранителям.

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Вестник Кавказа

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