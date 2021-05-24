Турция держит интригу в отношении новых месторождений газа в Черном море

Турция поделилась новыми хорошими новостями относительно разведочных работ в Черном море, намекая на возможное объявление об открытии нового месторождения природного газа в июне, пишет турецкая "Сабах". Турецкое буровое исследовательское судно Fatih в прошлом году обнаружило месторождение природного газа, общие запасы которого составляют 405 миллиардов кубометров, в скважине Tuna-1 на газовом месторождении Сакарья, расположенном примерно в 185 км к северу от побережья Турции на шельфе Черного моря.

"Работы будут завершены в июне", - заявил глава Минэнерго Турции Фатих Денмез. Газовое месторождение Сакарья довольно большое. Мы возлагаем большие надежды на это месторождение. Это также подтверждается новыми сейсмическими данными. Но пока не будем точно уверены, мы не будем делать заявлений". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе призвал не удивляться, если вскоре объявят об обнаружении новых месторождений природного газа: "Поступают хорошие новости, и не удивляйтесь, если мы сообщим вам новости о нефти и природном газе".

Сейчас продолжаются исследовательские работы – изучаются возможности доставки черноморского газа на берег. Турция рассчитывает подключить газ с нового месторождения к газотранспортной системе страны к 2023 году. Ожидается, что первый газ с месторождения поступит в 2023 году, при этом первоначальная добыча может составить 5−10 млрд кубометров в год. А к 2025 году планируется выйти на уровень добычи в 15 млрд кубометров в год, что покроет 30% годовых потребностей страны в газе.

Ранее в Анкаре говорили, что к 2028 году планируется завершить бурение 40 эксплуатационных скважин на газовом месторождении Сакарья. Но Денмез заметил, что "для начала добычи нет необходимости ждать, пока будет пробурено так много скважин". "После первых пяти-шести мы можем начать добычу. А к 2027-2028 мы выйдем на максимальный уровень добычи", - добавил он.

Ожидается, что месторождение снизит зависимость страны от импорта энергоносителей из России, Ирана и Азербайджана. Сейчас Турция удовлетворяет большую часть своих потребностей в природном газе за счет импорта. Ожидается, что открытие новых месторождений значительно сократит расходы на импорт, которые составляют около $12 миллиардов в год. В прошлом году страна импортировала 48,1 млрд кубометров природного газа, что на 6,5% больше, чем в 2019 году.

Газ будет поставляться в национальную распределительную сеть в Филиосе, северная провинция Зонгулдак, по 150-километровому подводному трубопроводу. Он будет идти от месторождения до берега, где будет подключен к национальной газовой сети.

Kanuni, третье турецкое буровое судно, в начале мая приступило к испытаниям глубоководных скважин в районе поисковой скважины Türkali-2. Денмез отметил, что судно Fatih готовится к проведению новых буровых работ для подготовки месторождения к добыче, а Kanuni будет отвечать за открытие скважин для добычи.

За скважиной Türkali-2 последуют скважины Türkali-1 и Tuna-1. Судно Fatihп завершило буровые работы в районе всех трех скважин, а Kanuni проведет завершительные работы и испытания скважин.

Сейсмическое судно Barbaros Hayreddin Paşa в прошлом месяце также прибыло в Черное море и встало на якорь в порту Филиос, где оно проходило ремонтные работы. Судно "продолжает свои трехмерные сейсмические исследования в Черном море", - отметил Денмез.

Турция располагает двумя сейсмическими судами - Barbaros Hayreddin Paşa и Oruç Reis - проводящими работы по разведке энергоресурсов в Средиземном море. Буровое судноYavuz также ведет работы в Восточном Средиземноморье.

Бурение в Восточном Средиземноморье

Говоря о геологоразведочных работах в Восточном Средиземноморье, Денмез заметил, что Турция проведет новые буровые работы в районах, где были обнаружены признаки наличия природного газа. "Мы считаем, что в пробуренных нами скважинах есть потенциал", - отметил министр, добавив, что в некоторых скважинах региона есть признаки наличия газа, но "мы не могли сообщить о об этом, так как были не уверены, пригодные для разработки запасы газа не были обнаружены".

За последние три года в Восточном Средиземноморье было проведено около восьми глубоководных буровых операций. "Три из них находятся в районах, где нам предоставили лицензии Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), остальные - в районах нашего собственного континентального шельфа. Сейсмические исследования также продолжаются. У нас есть свои права и интересы в соответствии с нормами международного морского права, и мы не пойдем на компромиссы", - отметил Денмез.

Между Турцией и Грецией существуют разногласия на протяжении нескольких десятилетий по ряду вопросов, включая вопрос территориальных вод и воздушного пространства, а также кипрскую проблему. Турция, имеющая самую длинную континентальную береговую линию в Восточном Средиземноморье, отвергла претензии Греции и кипрско-греческой администрации на морскую границу, подчеркнув, что эти чрезмерные претензии нарушают суверенные права как Турции, так и ТРСК.