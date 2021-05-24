Грабители держали пенсионерку связанной почти сутки из-за $24 в Грузии
Жестокое ограбление произошло в одном из сел Самегрело-Верхняя Сванетия. О преступлении сообщают СМИ.
ЧП случилось в селе Ахалкахати Зугдидского муниципалитета. Неизвестные злоумышленники напали на дом одинокой пенсионерки, избили ее связали, обездвижив на 20 часов.
При этом грабители сумели найти дома у жертвы всего 80 лари (около $24). Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в Зугдидский реферальный госпиталь.
Идет расследование по ст.179 "Грабеж" УК Грузии. Виновные пока не задержаны, передает Грузия Online.
Вестник Кавказа
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