Банки России и Азербайджана: точки пересечения и перспективы развития

Состояние банковских систем СНГ варьируется от страны к стране. Это обусловлено как национальными, так и региональными особенности. На происходящие в банковских системах процессы и изменения влияют не только экономические, но и политические факторы, и выбранная главами государств и правительств политика в отношении реализации финансовых реформ.

По уровню развития банковской системы Россия опережает другие страны Содружества. У российских банков есть опыт, который кредитные организации остальных государств СНГ постепенно приобретают на протяжении последних лет. Среди основных преимуществ услуг, предоставляемых банками РФ – успешно интегрированные в банковскую систему современные технологии, расширенный перечень предлагаемых продуктов и большие финансовые возможности.

Пандемия Covid-19 стала серьезным испытанием для банковских систем, однако в России краха всего сектора не случилось. Российские банки смогли нивелировать потери, возникшие в ходе попыток ответить на существующие вызовы. Способствовали этому, среди всего прочего, усилия Центробанка по выводу слабых игроков с рынка в течение последних нескольких лет, регуляторные послабления, смягчение денежно-кредитной политики и меры поддержки экономики. Кроме того, события прошлого года побудили рыночных игроков активизировать работу по внедрению цифровых технологий.

Пандемия стала очередной демонстрацией того, что российским банкам необходимо адаптироваться к новым вызовам и реалиям, чтобы оставаться конкурентноспособными, особенно с учетом того, что эффекты пандемии будут ощутимы еще долгое время. "В целом российским банками удалось сохранить объемы и эффективность бизнеса. В конце первого и в начале второго квартала 2020 года банки ожидали снижения чистой прибыли более чем на 20% и снижения рентабельности капитала до 10%, тогда как по факту чистая прибыль уменьшилась лишь на 6%, а рентабельность капитала оказалась на уровне 16% относительно 20% в 2019 году", – заявил Геннадий Шинин, партнер EY Russia, руководитель направления по предоставлению услуг компаниям банковского и финансового сектора в странах СНГ.

Сотрудничество России и Азербайджана в банковской сфере

Такая ситуация позволила развивать международное банковское сотрудничество, в том числе с Азербайджаном. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе президентом и председателем правления российского банка Сбербанк Германом Грефом и председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангиром Гаджиевым был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В меморандуме стороны перечислили основные аспекты сотрудничества, такие как совместное финансирование инвестиционных проектов; организация финансирования торговых проектов обеих стран, а также третьих сторон; взаимодействие на финансовых рынках.

Второй крупнейший российский банк – ВТБ - также имеет активное присутствие в Азербайджане. Приход Группы ВТБ в Азербайджан отвечает всеобъемлющей стратегии международного развития, приоритет в которой отдается эффективному продвижению деятельности в странах СНГ. Первоначально упор в работе банка делался на обслуживание корпоративных клиентов, но за последние десять лет банковские услуги Группы ВТБ стали доступны для всего населения. Одним из ключевых достижений сотрудничества стало завершение технических работ по использованию карт "МИР" в Азербайджане. Ожидается, что в ближайшем будущем станет доступно полноценное использование национальных платежных карт.

"Уже проведены все необходимые технические мероприятия для начала приема карт "Мир" в Азербайджане с первым пилотным банком ВТБ (Азербайджан), и мы находимся практически в полной технологической готовности. Технологическим партнером в этом проекте выступит компания AzeriCard", - отметил глава Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы "МИР") Владимир Комлев.

27 апреля Международный Банк Азербайджана и Росэксимбанк, один из ведущих банков России, подписали меморандум о сотрудничестве, о чем было заявлено на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в Москве. Согласно соглашению, оба банка будут участвовать в торговых отношениях между Азербайджаном и РФ, а также оказывать взаимную поддержку в ряде секторов. Приоритетным направлением взаимодействия станет возможность финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, информационных технологий, энергетического комплекса, и АПК. Кроме того, банки будут вместе работать над проектами в сфере обеспечения сохранности окружающей среды, использования природных ресурсов и применению "зеленых" технологий.

Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов отметил: "Наше партнерство даст возможность предложить эффективные инструменты финансовой поддержки российским экспортерам, поставляющим товары и услуги в Азербайджан. Совместные проекты будут способствовать увеличению экспорта российской продукции в Азербайджан, а также привлечению инвестиций в различные секторы экономики Азербайджана".

Словом, сотрудничество между российскими и азербайджанскими банками носит взаимовыгодный характер и дает азербайджанским банковским институтам доступ не только к экстенсивному международному опыту, но и к современным технологиям цифровизации банковских и инвестиционных услуг, предоставляемых российскими коллегами.