Синоптики прогнозируют сильные ливни в горах Северного Кавказа

До конца текущей недели в горных районах Северного Кавказа и Юга России пройдут продолжительные ливни и грозы, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Из-за контраста температуры воздуха дожди будут сильными и продолжительными в горной местности таких регионов Юга России как Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Возможен и град. Такая ситуация сохранится до конца недели. В западных районах Юга России будет прохладно, в восточных - по-летнему жарко, до 30 градусов, туда будет поступать жаркий воздух из Казахстана", - рассказал синоптик, передает "Это Кавказ".

Так, в Симферополе до конца недели прогнозируют до 23−25 градусов тепла, такая же прохладная погода без осадков будет и в Ялте. В Сочи - до 20 градусов. В Краснодаре воздух прогреется до 23−25 градусов, а в пятницу потеплеет до 28 градусов. В Нальчике из-за обильных осадков ожидается всего до 18−20 градусов тепла, - добавил Александр Синенков.