Патрушев и Салливан провели конструктивную встречу в Женеве

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Женеве провел встречу с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Такое сообщение опубликовано на сайте СБ России.

В нем говорится, что эти российско-американские консультации послужили логическим продолжением переговоров, прошедших 19 мая между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно", - подчеркнули в Совбезе.

В сообщении уточняется также, что переговоры Патрушева и Салливана прошли конструктивно и, невзирая на остающиеся разногласия, дали сторонам возможность "лучше понять позиции друг друга".

Политики рассмотрели "широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес", обратив особое внимание на тематику стратегической стабильности. Патрушев и Салливан выразили уверенность в принципиальной возможности выработать по ряду направлений взаимоприемлемые решения.

"Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене", - пояснили в Совбезе РФ.