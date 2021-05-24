В дагестанском Дербенте угорели женщина с ребенком

Накануне в одной из квартир в Дербенте были обнаружены тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из Махачкалы, позже из этой квартиры в больницу с признаками отравления была доставлена 29-летняя жительница Махачкалы, - сообщает сегодня СУСК по Дагестану.

По предварительным данным, смерть женщины и ребенка наступила от отравления угарным газом.

"Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего.