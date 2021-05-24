Житель Воронежа ответит в суде за осквернение мемориала "Малая земля"

Жителю Воронежа грозит крупный штраф или 5 лет заключения за осквернение мемориального комплекса "Малая земля" в Новороссийске, - сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

"Находясь на территории мемориального комплекса, увековечивающего память о погибших в Великой Отечественной войне, подозреваемый бросал в него стеклянные бутылки, повредив верхний слой плит мемориала", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Фигурант дела, 20-летний житель Воронежа, был задержан полицией после того, как видео с его участием появилось в социальных сетях. Ему предъявлено обвинение в повреждении памятника.