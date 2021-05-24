Дагестанские следователи уличили бизнесмена в неуплате миллионных налогов

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении местного бизнесмена о неуплате им крупного налога, - сообщает следственное управление СКР по республике.

"В 2017 году индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность в сфере купли-продажи земельных участков, не представил декларацию в налоговую инспекцию, уклонившись от уплаты налогов на общую сумму около 3 млн рублей, - установило следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Дело возбуждено по статье "уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица", - добавили в СКР региона.