Школы Нур-Султана "заминировали" накануне звонка

В Нур-Султане телефонные террористы сообщили о якобы заложенных бомбах в столичных школах, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

Информацию о "заложенных бомбах" неизвестные разослали на электронные почтовые адреса образовательных учреждений. С территории школ эвакуировали всех находившихся там людей. Взрывных устройств обнаружено не было обнаружили.

Сколько школ получили письма с угрозами, не сообщается. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

