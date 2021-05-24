Школы Нур-Султана "заминировали" накануне звонка
В Нур-Султане телефонные террористы сообщили о якобы заложенных бомбах в столичных школах, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
Информацию о "заложенных бомбах" неизвестные разослали на электронные почтовые адреса образовательных учреждений. С территории школ эвакуировали всех находившихся там людей. Взрывных устройств обнаружено не было обнаружили.
Сколько школ получили письма с угрозами, не сообщается. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.
Вестник Кавказа
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