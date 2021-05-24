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В Госдепе рассказали, нужно ли проводить переговоры по Ближнему Востоку в США

В Госдепе рассказали, нужно ли проводить переговоры по Ближнему Востоку в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен сосредоточится в рамках поездки на Ближний Восток на прекращении огня, а не на переговорах по полномасштабному долговременному урегулированию. Об этом сообщил представитель Госдепа в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы сосредотачиваемся в первую очередь на том, чтобы обеспечить соблюдение перемирия", - цитирует его РИА Новости.

Представитель Госдепа также отметил, что пока преждевременно приглашать стороны конфликта для переговоров в Вашингтон.

Напомним, вечером 20 мая Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС. Режим прекращения огня вступил в силу в 02:00 21 мая.

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Вестник Кавказа

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