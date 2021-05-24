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Летние школы в Казахстане начнут работать 26 мая

Летние школы в Казахстане начнут работать 26 мая

В Казахстане с 26 мая по 19 июня будут работать летние школы.

"Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Будут обучаться в классах, или же это будут индивидуальные занятия, в зависимости от потери знаний", - рассказала председатель комитета дошкольного и среднего образования министерства образования и науки республики Майра Мельдибекова.

Занятия будут организованы по желанию родителей и учеников, запись открыта до 25 мая.

"Это работа не одного дня по восполнению (знаний). Дальше в предстоящих учебных годах эта задача будет выполняться для наверстывания упущенного, неизученных тем, а также по пробелам в знаниях", - отметила Мельдибекова.

Представитель Минобразования добавила, что ведомством составлен перечень методических рекомендаций с темами и часами.

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Вестник Кавказа

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