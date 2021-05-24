Половина российских туристов отправится летом на Черное море

Исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru и "Сбербанка страхование" показало, что среди россиян, планирующих путешествие этим летом почти половина поедет на черноморские курорты, пишет ТАСС.

"Около половины путешествующих россиян (43,6%) в июне-августе 2021 года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу", - отмечается в опросе.

Туристы отправятся из Москвы в Симферополь, это самое популярное авианаправление лета, в Сочи и в Анапу. В топ-10 самых востребованных у россиян летних направлений попали перелеты из Санкт-Петербурга в Калининград, из Москвы в Геленджик, Калининград и Краснодар.