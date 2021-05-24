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Определен руководитель предвыборного штаба "Просвещенной Армении"

Определен руководитель предвыборного штаба &quot;Просвещенной Армении&quot;

Главой предвыборного штаба оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" стал Тарон Симонян. Об этом сообщил в Facebook лидер партии Эдмон Марукян.

Как отметил Марукян, в ходе внеочередного заседания совета правления "Просвещенной Армении" было принято решение назначить Симоняна руководителем штаба.

Стоит отметить, что предвыборный штаб партии "Гражданский договор" возглавит и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

 

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