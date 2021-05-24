Менеджер Нурмагомедова предсказал победителя в возможном бою Хабиба и нового чемпиона UFC

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, поделился своим мнением о том, кто одержал бы победу в поединке его подопечного и нового обладателя пояса в легком весе Чарльза Оливейры.

"Хабиб разобрался бы за один раунд. Оливейра, конечно, хороший боец, но Хабиб - великий. Это просто разные уровни", - отметил менеджер российского бойца интервью YouTube-каналу Майка Тайсона.

По его словам, за один раунд Нурмагомедов заставил бы Оливейру сомневаться в себе и уничтожил. Али Абдель-Азиз также заметил, что никто не ломает своих соперников лучше, чем Хабиб. "У Оливейры есть одна особенность: он ломается. А Хабиб в этом деле большой специалист", - заключил менеджер бойца.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. В мае Оливейра победил Майкла Чендлера и завоевал пояс UFC в легкой весовой категории, который ранее освободил Нурмагомедов.