В МИД Ирана рассчитывают на возвращение США в СВПД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

По его словам, надежда на возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) действительно есть, однако необходимо дождаться окончания переговоров в Вене и верификации мероприятий по отмене экономических санкций в отношении Ирана.

Напомним, с начала апреля 2021 года в Вене идет переговорный процесс с целью восстановления реализации СВПД. Регулярные очные заседания проводит Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки". Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов в составе трех рабочих групп.

В июле 2015 года "шестерка" международных переговорщиков (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении санкций в отношении Ирана. Новый президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к сделке.