Uzbekistan Airways снова начнет летать из Москвы с 15 июня

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 15 июня возобновляет полеты между Ташкентом и московским аэропортом Домодедово.

"С 15 июня 2021 года АО Uzbekistan Airways возобновляет полеты из московского аэропорта Домодедово. Принятие решения о возобновлении полетов обусловлено, в первую очередь, обеспечением комфорта и повышением уровня обслуживания пассажиров на рейсах "Узбекских авиалиний", - сообщается на официальном сайте перевозчика.

Узбекистан может стать интересным направлением для российских туристов благодаря своей богатой истории и культуре, считает директор "Домодедово" Андрей Павлов.