Лукашенко порвал с Западом?

В Беларуси арестован известный блогер Роман Протасевич. Европа грозится наказать Лукашенко и прекратить авиасообщение с Белоруссией. Почему в Минске посадили самолет, и какое будущее ждет Лукашенко после этого шага, читайте в материале "Вестника Кавказа".

Еще чуть-чуть и мы бы уже практически забыли о Беларуси как источнике новостей. Да, мы, конечно, помним про массовые митинги летом прошлого года после победы президента Александра Лукашенко. Помним про то, как их жестко разгоняли и как Запад оказывал давление на белорусского лидера. Но уже через пару месяцев протестный потенциал снизился, президент укрепился, а внимание мировых СМИ переключилось на другие темы, такие как Карабах, Навальный, Украина и война на Ближнем Востоке.

Спустя почти год Лукашенко снова приковывает наше внимание к Восточной Европе. 23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. До литовской столицы оставалось всего 30 км, но белорусские диспетчеры сказали пилоту, что борт может быть заминирован. Для пущей убедительности в воздух подняли истребитель МиГ-29. У управлявшего "Боингом-737" пилота не оставалось иного выбора. С одной стороны, мина, с другой – истребитель, который в случае неподчинения мог отправить его и 120 пассажиров в царство Аида.

Разгадка истории случилась уже на земле. Как только самолет приземлился, белорусские полицейские арестовали одного важного пассажира: 26-летнего Романа Протасевича, создателя скандально известного Telegram-канала Nexta. На этом канале с 2015 года публикуются кадры, порочащие белорусскую полицию и освещающие уличные протесты. "Хайпанули" авторы Nexta после выборов президента в августе прошлого года. Когда на улицы Минска и других городов вышли тысячи противников Лукашенко, канал Nexta набрал почти 2 млн подписчиков.

Учитывая ряд обстоятельств случившегося, понятно, что посадка самолета была грамотной и профессиональной спецоперацией белорусских спецслужб. Во-первых, если самолет действительно был минирован, логичнее было его сажать в ближайшем аэропорту Вильнюса, а не разворачивать и заставлять делать огромный крюк до Минска. Во-вторых, весьма подозрительно, что пассажиров из самолета выгружают не спеша, как будто никакой опасности и срочности нет. И в-третьих, есть конкретный итог – сажают не абы какой самолет, а тот, в котором летит объявленный белорусскими властями террористом Протасевич.

"С технической точки зрения понятно, что это спецоперация белорусских спецслужб по поимке одного из создателей телеграм-канала Nexta, который там не работает с осени прошлого года. Понятно, что не было никакого звонка о минировании. Понятно, кто это все организовал", - сказал в беседе с "Вестником Кавказа" исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Второй вопрос, который здесь важен – имел ли Лукашенко право так поступать? С точки зрения стабильности его режима – имел. Ведь канал Nexta, субъективный и антивластный, сыграл решающую роль в раздувании протестов в Беларуси, в раскачке стабильности в стране. Лукашенко после выборов защищал государственный строй от Майдана. Да жестко, да иногда дубинками, но зато в Беларуси нет того, что стало с Украиной. Нет произвола бандеровцев, нищающего населения и, самое главное, гражданской войны. Кто может гарантировать, что белорусская оппозиция в случае прихода к власти сделала бы Беларусь богаче и демократичнее? Где гарантия, что Беларусь не стала бы колонией НАТО и ЕС, что недопустимо для России? Конечно, если мыслить гуманитарными категориями, то парня можно пожалеть, но если подойти к вопросу с государственной позиции, то арестовали человека, который рушит стабильность в республике.

Третий вопрос в этом инциденте – каковы будут политические последствия произошедшего? Скорее всего, арест блогера станет "точкой невозврата" для Лукашенко в его отношениях с Западом. ЕС и США и так держат Минск под санкциями, но минимальный шанс для нормализации в будущем еще существовал. А сейчас, похоже, все мосты уже обрублены.

"И до этой спецоперации к Александру Лукашенко относились на глобальном Западе просто очень плохо. А сейчас, казалось бы, отношениям вроде некуда ухудшаться, но они ухудшились. Более того, ведь много было сказано слов относительно того, что президент Лукашенко хочет провести некие сепаратные переговоры с Западом, не быть слишком близко с Россией, все-таки оставлять для себя какую-то возможность для маневра. Очевидно, что после этого инцидента, который еще получит, я думаю, в ближайшее время огромный санкционный ответ со стороны глобального Запада, действия Лукашенко показывают, что он как бы сам сжигает мосты к этим возможным сепаратным переговорам", - отметил Станислав Бышок.

Готов ли Лукашенко сжечь мосты, еще предстоит выяснить. Европа тем временем не на шутку разозлилась. Руководители Евросоюза требуют расследовать инцидент и отпустить Протасевича. Они предложили обрубить наземное сообщение с Белоруссией. Польша и Литва просят прекратить полеты белорусских авиакомпаний над ЕС и закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов. Наказать Лукашенко грозит Великобритания, Германия и генсек НАТО.

Новая порция санкций, включая бойкот белорусских авиакомпаний, нанесет дополнительный удар по экономике Беларуси и по режиму Лукашенко. Все это давление будет еще больше убеждать Лукашенко, что доставать пряник пока рано. Он будет жестче подавлять оппозицию и смирится с невозможностью нормализации отношений с Европой и США. В этой ситуации у белорусского президента остается только один выход: опереться на Россию. Москва на примере Сирии и Венесуэлы уже доказывала, что своих не бросает. И Лавров уже сегодня подтвердил, что Россия Белоруссию в беде не оставит. Так что в сухом остатке реакция ЕС и НАТО на арест блогера сделает режим Лукашенко еще более крепким и еще более пророссийским. А это то, чего Запад больше всего не хочет допустить на постсоветском пространстве.