Жительница Ставрополя убила супруга в ходе конфликта

В Ставрополе произошел конфликт между супругами, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Случай произошел 13 февраля 2021 года.

По данным следствия, между женщиной и ее мужем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Мужчина сначала начал угрожать супруге, а затем ударил ее и стал душить. В этот момент женщина схватила нож и ударила им обидчика в грудь. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд, передает "Ставропольская правда".