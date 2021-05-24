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Руководитель избиркома Севастополя покинул свой пост

Руководитель избиркома Севастополя покинул свой пост

Избирком Севастополя освободил от занимаемой должности главу Сергея Даниленко, который занимал этот пост три года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Приняты решения на основании личных заявлений освободить от должности председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Сергея Даниленко и его заместителя Лидию Басову", - говорится в сообщении.

Даниленко возглавил комиссию в мае 2018 года. До этого он руководил аппаратом ЦИК России.

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