В Крыму завели десять дел из-за организации санаториями незаконной миграции

Члены нескольких санаториев Крыма обвиняются в организации нелегального въезда в Россию иностранных граждан, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ведомством возбуждено пять уголовных дел по части 2 статье 322.1 УК РФ ("организация незаконной миграции с использованием служебного положения"). Еще пять дел возбудили против посредников - по части 5 статье 33, части 2 статье 322.1 УК РФ ("пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан").

"Иностранные граждане направлялись на территорию полуострова третьими лицами, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев", - пояснили в УФСБ.