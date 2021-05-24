В центре Краснодара отключили электричество из-за аварии

Около 3,5 тыс жителей Краснодара остались без света днем в понедельник.

Света нет в домах по улицам Красной, Комсомольской, Коммунаров, Гимназической, Красноармейской, им.Орджоникидзе, им.Гудимы. Сообщается, что причиной отключения электричества стала авария. На месте работают две ремонтно-восстановительные бригады. Ожидается, что восстановить электричество удастся за 4-5 часов, уточнили в пресс-службе администрации кубанской столицы.