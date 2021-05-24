Врач перечислила 12 запретных продуктов для людей с высоким давлением
Некоторые продукты питания способны снизить высокое давление, однако другие могут значительно ухудшить состояние гипертоника, предупредила врач лаборатории "Ситилаб" Надежда Беземская, пишет "Доктор Питер".
Избегать при повышенном давлении стоит соли - она задерживает жидкость в организме и нарушает водный баланс, попкорна из магазина или кинотеатра - в нем много жиров и соли, сыра - он содержит много соли.
Также гипертоникам стоит отказаться от мясных деликатесов, таких как балык, грудинка, корейка, буженина, бекон. Вредной оказалась готовая еда навынос и замороженная пицца - в ней много соли, как и в любом полуфабрикате. Врач рекомендует не злоупотреблять томатными соусами из банки, это "натриевая бомба". Из-за соли следует отказаться и от соленых огурцов.
Вредными могут быть не только продукты, но и напитки. В первую очередь это касается алкоголя, кофе и газированных напитков.
"В среднем взрослому здоровому человеку нужно около 5-6 граммов соли в сутки. Для детей и людей с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями эта норма ниже", - напомнила врач. Избыток соли приводит к отекам, повышает нагрузку на сердце и почки, повышает артериальное и внутричерепное давление, приводит к заболеванию суставов.
"Сократить потребление соли можно, убрав из рациона готовые соусы, полуфабрикаты, копчености, блюда быстрого приготовления. Неожиданно много соли в готовых завтраках, кукурузных хлопьях", - поделилась Беземская.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться