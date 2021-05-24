В Казахстане женщина выпрыгнула из дымящейся "Газели" и погибла под ее колесами
В Атырауской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибла 52-летняя женщина. Об этом сообщили в департамента полиции области
Инцидент случился накануне на трассе Атырау - Индер примерно в 18:30.
Как отмечается, водитель ехал на "Газели" вместе с супругой. В какой-то момент началось задымление салона. Пытаясь обезопасить жену, мужчина приказал ей выпрыгнуть из автомобиля на ходу. Женщина выполнила указание своего мужа и выпрыгнула, но угодила под колеса своего же транспорта и погибла.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает "Sputnik Казахстан".
Вестник Кавказа
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