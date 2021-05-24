Град на Ставрополье повредил посевы и более 550 частных домов

В Ставропольском крае завершается работа по оценке ущерба, нанесенного градом 22 мая.

"Выявлены повреждения на более чем 550 частных домах. В основном пострадали кровля и остекление зданий. Подворовые обходы для установления размера повреждений продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы краевого министерства ЖКХ.

Жителям помогают оформить документы, на основании которых из краевого аварийного запаса будут оперативно выделены материалы для восстановления зданий.

"Сейчас главная задача - вернуть жизнь людей в пострадавших от стихии территориях в нормальное русло", - отметил министр краевого ЖКХ Роман Марченко.

Сильнее всего от града пострадала станица Незлобная в Георгиевском городском округе.

Также град повредил посевы зерновых культур на площади 13 тыс га - менее 1% от общей посевной площади. Отмечается, что посевы на 2,7 тыс пострадавших га были застрахованы.