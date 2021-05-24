Организатор "Клуба приключений" в КБР ответит в суде за гибель туристки

Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит уголовное дело в отношении учредителя ООО "Клуб приключений" и двух инструкторов по факту гибели участницы туристической группы, сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, учредитель клуба в октябре 2020 года организовал восхождение на восточную вершину Эльбруса с северной стороны, который привлек неквалифицированных инструкторов-проводников.

Покорить вершину решили 17 человек из разных регионов России.

Во время восхождения на гору погода резко ухудшилась, после чего было решено спуститься к лагерю. Отмечается, что инструкторы не контролировали спуск всей группы и часть людей отстала.

Отставшие туристы с одним из проводников заночевали на горе. Потом инструктор отклонился от маршрута и на участке с трещинами в леднике спускался без страховочного снаряжения. Через какое-то время он заметил отсутствие одной туристки. Были организованы поиски, однако найти даже тело пропавшей девушки не удалось.

Организатору восхождения и двум инструкторам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а","в" частью 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, совершенные группой лиц и повлекшие по неосторожности смерть человека").