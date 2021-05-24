Синоптики предупредили жителей Узбекистана о 40-градусной жаре

Согласно прогнозу Узгидромета, в ближайшие дни в республике будет жарко, не исключены грозы.

В понедельник на юго-востоке Узбекистана возможны кратковременные дожди, температура воздуха - до 34 градусов. Грозы прогнозируются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях, осадки могут быть также в предгорных и горных регионах.

Во вторник циклона сдвинется на восток, осадки и сильный ветер вероятны в Ферганской долине.

Волны теплого воздуха будут проникать в республику со среды. Ожидается около 34-37 градусов, в южной и пустынной зоне - до 38-40 градусов, что на 5-8 градусов больше среднего многолетного значения.