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Синоптики предупредили жителей Узбекистана о 40-градусной жаре

Синоптики предупредили жителей Узбекистана о 40-градусной жаре

Согласно прогнозу Узгидромета, в ближайшие дни в республике будет жарко, не исключены грозы.

В понедельник на юго-востоке Узбекистана возможны кратковременные дожди, температура воздуха - до 34 градусов. Грозы прогнозируются в Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областях, осадки могут быть также в предгорных и горных регионах.

Во вторник циклона сдвинется на восток, осадки и сильный ветер вероятны в Ферганской долине.

Волны теплого воздуха будут проникать в республику со среды. Ожидается около 34-37 градусов, в южной и пустынной зоне - до 38-40 градусов, что на 5-8 градусов больше среднего многолетного значения.

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Вестник Кавказа

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