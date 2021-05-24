МАГАТЭ и Иран продлили на месяц договоренность о мониторингах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Иран договорились о продлении проверок агентства в Исламской Республике еще на один месяц. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, он провел долгую беседу с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, в ходе которой стороны договорились, во-первых, что информация, собираемая на объектах в Иране, продолжит храниться и находиться под опекой МАГАТЭ.

"Во-вторых, верификационная и мониторинговая деятельность продолжится в том объеме, как и сейчас, еще один месяц и завершится 24 июня", - цитирует Гросси РИА Новости.

Напомним, срок действия предыдущей технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах Ирана завершился 23 мая.