В Тбилиси проходит акция протеста у здания парламента

Противники строительства ГЭС "Намахвани" на реке Риони, которые в воскресенье провели масштабную акцию на площади Республики в Тбилиси, ожидают встречу у здания парламента со спикером законодательного органа, заявил организатор протеста Варлам Голетиани.

Участники воскресной акции потребовали расторжения контракта с компанией ENKA по строительству станции, а также отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, на это властям было дано время до понедельника 12:00 по местному времени. Митингующие пригрозили парализовать движение в Тбилиси.

"С нами вышел на контакт спикер парламента и предложил встречу. Выясним, что властям осталось сказать нам, но наши планы неизменны",- приводит слова Голетиани "Спутник-Грузия".