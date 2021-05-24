В России от коронавируса полностью вакцинировали 10 млн человек

В Роспотребнадзоре сообщили, что более 10 млн человек уже прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

"Привито полностью более 10 миллионов человек, сделано общее количество более 25 миллионов прививок", - рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что чтобы достичь коллективного иммунитета, необходимо привить более 60% граждан.

Население России составляет 146 млн. Переболели коронавирусом более 5 млн россиян.