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В Подмосковье сократят срок отключения горячей воды до 10 дней

В Подмосковье сократят срок отключения горячей воды до 10 дней

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение сократить сроки отключения горячей воды с 14 до 10 дней там, где это возможно.

"С 1 июня мы традиционно начинаем профилактику нашей системы отопления. Технологически она устроена так, что будут отключения воды. Мы в прошлом году во многих территориях смогли вместо 14 дней сделать профилактику за 10. Понятно, что никто не должен это делать в нарушение технологических режимов. Но прошу вас <…> ориентироваться на 10-дневку", - сказал Воробьев в ходе совещания с главами городских округов и министром энергетики Московской области Александром Самариным.

Губернатор также попросил своевременно информировать жителей о сроках отключения водоснабжения.

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Вестник Кавказа

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