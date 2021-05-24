Илону Маску предложили построить завод в Туркестане

Аким Туркестана Рашид Аюпов предложил основателю Tesla и SpaceX Илону Маску построить завод Tesla в Туркестане.

"У нас есть вся таблица Менделеева, через Туркестан проходил Великий шелковый путь. Вся инфраструктура и специальные экономические зоны", - написал Аюпов на своей странице в Twitter, комментируя пост американского миллиардера.

Он также назвал Туркестан лучшим местом для строительства завода Tesla, передает "Sputnik Казахстан".

Напомним, ранее Илон Маск сообщил в ходе своего выступления на российском трехдневном марафоне "Новое знание" о планах построить завод на территории одной из стран СНГ. "У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира", - подчеркнул миллиардер.