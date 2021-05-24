Чечня и Ингушетия возглавили демографический рейтинг страны

Лидерами "Национального демографического рейтинга субъектов России – 2021" стали Чечня, Тува и Ингушетия, сообщают данные исследования, подготовленные федеральным проектом "Трезвая Россия".

Для составления рейтинга использовались пять критериев для каждого региона: "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".

В пятерку регионов с высоким уровнем рождаемости также вошли Дагестан Ненецкий автономный округ. Москва в общем списке расположилась на 16-й строчке.

В исследовании отмечается, что хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.