Недвижимость в Москве снова подорожает

Глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о росте себестоимости строительства, это связано с удорожанием стройматериалом и повышением зарплат в отрасти.

"Рост цен на стройматериалы превысил заложенные в строительном бюджете столицы коэффициенты по инфляции", - подчеркнул Загрутдинов.

В России продолжает дорожать металл, о возможном подорожании продукции предупредили в мае бетонные заводы, с ноября по январь цены стройматериалы выросли более чем на 15%.

Рост цен на стройматериалы в России стал одной из причин существенного подорожания квартир на первичном рынке. В конце января строители отмечали, что только за последние три месяца цены на стройматериалы выросли в среднем на 15%.

На рынке металлопроката ФАС выявила признаки картельного сговора.