Продавцов из Узбекистана пустили на Amazon

Американская компания Amazon внесла Узбекистан в список стран, продавцы из которых могут реализовывать свои товары через онлайн-площадку.

Для того, чтобы продавать на Amazon, нужно проживать в одной из стран списка, опубликованного на сайте компании, иметь действующий номер телефона и международную кредитную карту.

Предпринимателям из Узбекистана нужно зарегистрироваться на площадке, создать учетную запись, заполнить профиль и указать информацию о бизнесе, плане продаж, способах доставки и возврата товаров.

Также на странице продавца должны содержаться сведения о магазине, политике конфиденциальности, подробные данные о товаре, а также тарифы и ограничения на доставку.