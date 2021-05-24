В ВОЗ рассказали о смертности от коронавируса среди врачей

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что коронавирус COVID-19 унес жизни по меньшей мере 115 тыс медицинских работников.

"Хотя отчетность пока не полная, мы считаем, что по крайней мере 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самой высокой ценой, защищая других. Работники здравоохранения – настоящие герои", – цитирует РИА Новости гендиректора ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что медработникам во всем мире зачастую не хватает оборудования и медикаментов, чтобы спасать жизни. По его словам, их труд недостаточно оплачен, их не уважают, а условия работы не являются безопасными.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 167 млн, из них более 3,4 млн человек скончались. В России выявлено 5 009 911 случаев заражения.