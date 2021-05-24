Жителей Москвы предупредили об утренних заморозках в начале лета

В Москве в начале июня возможны заморозки. Об этом сообщили в московском Метеобюро.

Согласно прогнозу синоптиков, в конце мая и начале июня будет холодная погода, на 2-3 градуса ниже климатической нормы. "Не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может понижаться до слабо отрицательных значений", – цитирует РИА Новости главного специалиста Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура может понизиться до нуля – минус 0,1 градуса. Синоптик подчеркнул, что такие значения могут наблюдаться в Истре и Черустях. Она также отметила, что в начале июня в утренние часы возможны заморозки.